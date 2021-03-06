Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan Mesut Özil'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Özil, ayrıca kulüp kariyeri olarak bakıldığında ise Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıcına Fenerbahçe'de imza attı.
Takvim'de yer alan habere göre dünya futboluna son 10 yılda damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Mesut Özil, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.
Antalyaspor maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten sonra imza attığı takımlar içerisinde en kötü başlangıcı da Fenerbahçe formasıyla yaptığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar 7 maça çıkan ve gol ya da asist katkısı sağlayamayan Mesut Özil, 2008-2009 sezonunda imza attığı Werder Bremen'de ilk 7 maçında 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı.
Mesut, 2010 yılında transfer olduğu Real Madrid'de ise ilk 7 maçında 3 asistlik performans ortaya koyarken, 2013'te ise Arsenal'de ilk 7 maçta 3 gol, 5 asistle yeni takımındaki kariyerine başlamıştı.
33 yaşındaki Mesut, önceki takımlarındaki skorer kimliğini Fenerbahçe kariyerine başlangıçta yansıtmayı başaramadı.
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