06 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan Mesut Özil'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Özil, ayrıca kulüp kariyeri olarak bakıldığında ise Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'de oynanan maçının ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşayan 'nin yıldız ismi Özil, altyapısından yetiştiği 'ten ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıcına Fenerbahçe'de imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

'de yer alan habere göre dünya futboluna son 10 yılda damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Özil, forması ile gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun, altyapısından yetiştiği 'ten sonra imza attığı takımlar içerisinde en kötü başlangıcı da formasıyla yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar 7 maça çıkan ve gol ya da asist katkısı sağlayamayan Özil, 2008-2009 sezonunda imza attığı 'de ilk 7 maçında 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

, 2010 yılında transfer olduğu 'de ise ilk 7 maçında 3 asistlik performans ortaya koyarken, 2013'te ise 'de ilk 7 maçta 3 gol, 5 asistle yeni takımındaki kariyerine başlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü başlangıç! Kariyerinde...

33 yaşındaki , önceki takımlarındaki skorer kimliğini kariyerine başlangıçta yansıtmayı başaramadı.

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