Allahyar Sayyadmanesh Shaktar Donetsk maçında asist yaptı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin, Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh adeta küllerinden doğmuş gibi bir performans sergiliyor. 19 yaşındaki forvet son olarak Shaktar Donetsk karşısında takımının son golünün asistini yaptı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin, sezon başında Ukrayna Ligi takımlarından Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh dikkat çekici performansına devam ediyor. Genç futbolcu takımının Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçın son anlarında yaptığı asistle adından söz ettirdi.
Ivanisenya'nın 90+4. dakikada attığı golün asistini yapan İranlı futbolcu, attığı depar ve çalımlarla alkışları topladı ve Ukrayna basınında manşetleri süsledi.
Allahyar ayrıca Sport.ua adlı site tarafından 8 puanla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Sayyadmanesh, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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