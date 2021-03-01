01 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Allahyar Sayyadmanesh Shaktar Donetsk maçında asist yaptı

Yok artık Allahyar! Yaptığı Avrupa'yı salladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin, 'nın takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh adeta küllerinden doğmuş gibi bir performans sergiliyor. 19 yaşındaki forvet son olarak karşısında takımının son golünün asistini yaptı. ( haberleri)

'nin, sezon başında takımlarından 'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh dikkat çekici performansına devam ediyor. Genç futbolcu takımının ile oynadığı maçın son anlarında yaptığı asistle adından söz ettirdi.

'nın 90+4. dakikada attığı golün asistini yapan İranlı futbolcu, attığı depar ve çalımlarla alkışları topladı ve basınında manşetleri süsledi.

Allahyar ayrıca Sport.ua adlı site tarafından 8 puanla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Sayyadmanesh, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Olay sözler! Bu takım Mesut'a rağmen... Olay sözler! "Bu takım Mesut'a rağmen..."
Toroğlu'ndan derbi yorumu! Zorlu virajı F.Bahçe döndü Toroğlu'ndan derbi yorumu! "Zorlu virajı F.Bahçe döndü"
Çakar o pozisyonu değerlendirdi! Suratına atılmış çok net bir dirsek Çakar o pozisyonu değerlendirdi! "Suratına atılmış çok net bir dirsek"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör