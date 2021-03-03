03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FIFA'nın dev anketi sona erdi! Kim daha iyi Hagi mi Alex mi?

Dev anketi sona erdi! Kim daha iyi Hagi mi Alex mi?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.03.2021

FIFA, Twitter hesabından ve 'ın efsaneleri ve 'yi kıyaslayan bir anket yaptı. "Kim daha iyiydi?" sorusuna cevap veren 604 bine yakın futbolseverin yüzde 55.9'u Alex dedi. İşte detaylar...

FIFA.com'un Twitter hesabından yaptığı, unutulmaz 10 numaralar arasındaki Rumen Hagi'nin , Brezilyalı Alex'in de forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi.

Ankete 604 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 55.9'unu alan Alex, Hagi'yi geride bıraktı.

1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı
Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de corona şoku! F.Bahçe'de corona şoku!
İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı!
Emre Belözoğlu o ismi almaya gidiyor! Milano... Emre Belözoğlu o ismi almaya gidiyor! Milano...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör