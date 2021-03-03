03 Mart 2021, Çarşamba
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FIFA'nın dev anketi sona erdi! Kim daha iyi Hagi mi Alex mi?
FIFA, Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsaneleri Alex de Souza ve Gheorghe Hagi'yi kıyaslayan bir anket yaptı. "Kim daha iyiydi?" sorusuna cevap veren 604 bine yakın futbolseverin yüzde 55.9'u Alex dedi. İşte detaylar...
FIFA.com'un Twitter hesabından yaptığı, unutulmaz 10 numaralar arasındaki Rumen Hagi'nin Galatasaray, Brezilyalı Alex'in de Fenerbahçe forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi.
Ankete 604 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 55.9'unu alan Alex, Hagi'yi geride bıraktı.
1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.
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