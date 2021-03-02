02 Mart 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in son durumu belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kadroya alınmayan Caner Erkin konusunda flaş bir gelişme ortaya çıktı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında karoya alınmayan Caner Erkin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sar-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isim olan Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Erol Bulut'tan özür dileyen tecrübeli oyuncunun Antalya maçı kadrosunda olması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig