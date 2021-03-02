02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in son durumu belli oldu!

Caner Erkin'in son durumu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında oynanan -Fenerbahçe maçında kadroya alınmayan konusunda flaş bir gelişme ortaya çıktı. İşte son detaylar... ()

'in 27. haftasında oynanan - maçında karoya alınmayan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sar-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isim olan Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. 'tan özür dileyen tecrübeli oyuncunun maçı kadrosunda olması bekleniyor.

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