05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı

F.Bahçe'de son dakika! Gustavo...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: , ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı orta saha oyuncusu takımla çalışmalara başladı. ( haberleri)

, ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı orta saha oyuncusu takımla çalışmalara başladı.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'deki en uzun süreli sakatlığını yaşadığı dönemde ligde 5, kupada 2 maç kaçırdı.

Gustavo'nun 29.haftada oynanacak Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.


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