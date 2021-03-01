Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0'la geçti. Mücadelenin son anlarında Mbwana Samatta'nın kaçırdığı golle taraftarı çıldırttı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Maça yedek başlayan Samatta son dakikalarda öyle bir gol kaçırdı ki Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu. 66'de oyuna giren Tanzanyalı forvet, uzutma anlarında rakibi 3'e 2 yakaladıkları pozisyonda ceza alanına girdi; çok müsait durumda şutunu çekip topu auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından Trabzon atağa kalktı ama sonuç alamadı. Topun bir o kaleye bir bu kaleye gidip geldiği anlarda Fenerbahçe, gol yeseydi Samatta'nın bu cömertçe harcadığı fırsatın değeri daha büyük olacaktı. 28 yaşındaki forvet, maç sonu 3 puan hak ettiklerini söyledi.

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