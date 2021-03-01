01 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a 10 puan!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçta da gol yemeyen Altay Bayındır, toplamda 10. kez kalesini gole kapattı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya'nın bu sezon en formda isimleri arasında yer alan Altay Bayındır, Trabzonspor forvetlerine geçit vermedi. Genç file bekçisine fazla iş düşmezken, Nwakaeme ve Djaniny'nin (daha sonra elle oynama kararı verilen) şutlarında ise başarılıydı. Altay böylece ligde forma giydiği 27 maçta 10. kez bir mücadeleyi gol yemeden bitirdi. Bayındır 27 maçta kalesinde 24 gol gördü.
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