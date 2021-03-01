Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Golü Dimitris Pelkas kaydederken, Ferdi Kadıoğlu'nun da büyük payı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Pelkas'ın golünde aslan payı Ferdi Kadıoğlu'na aitti. Osayi Samuel'in yerine oyuna giren genç futbolcu orta sahada kaptığı topla tek çalımla 4 rakibini oyundan düşürdü. Pasını verdiğinde Pelkas bomboştu. Yunan oyuncu da asistin hakkını verip, golü attı. Ferdi ligde bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. Diğeri Yukatel Denizlispor deplasmanında Papiss Cisse'ye idi.

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