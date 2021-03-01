01 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin golünde dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu detayı!

Golde dikkat çeken Ferdi detayı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Golü Dimitris Pelkas kaydederken, Ferdi Kadıoğlu'nun da büyük payı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Pelkas'ın golünde aslan payı Ferdi Kadıoğlu'na aitti. Osayi Samuel'in yerine oyuna giren genç futbolcu orta sahada kaptığı topla tek çalımla 4 rakibini oyundan düşürdü. Pasını verdiğinde Pelkas bomboştu. Yunan oyuncu da asistin hakkını verip, golü attı. Ferdi ligde bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. Diğeri Yukatel Denizlispor deplasmanında 'ye idi.

Mesut'tan Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu'ndan derbi yorumu! Zorlu virajı F.Bahçe döndü Toroğlu'ndan derbi yorumu! "Zorlu virajı F.Bahçe döndü"
Çakar o pozisyonu değerlendirdi! Suratına atılmış çok net bir dirsek Çakar o pozisyonu değerlendirdi! "Suratına atılmış çok net bir dirsek"
Canlı yayında bomba iddia! Boupendza ve Alex... Canlı yayında bomba iddia! Boupendza ve Alex...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör