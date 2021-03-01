01 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında 5 yıl sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini 5 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u 4 maç sonra evinde mağlup etti. Trabzon'da 3'ü Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazanmış, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 5 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etmişti. Kanarya dün ezeli rakibinden üç puan alarak kötü gidişatını durdurmayı başardı.
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