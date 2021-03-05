05 Mart 2021, Cuma
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"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor maçının. 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mesut Özil, sosyal medya hesabından son durumu hakkında açıklama yaptı. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in sağlık durumu hakkında yıldız isim sosyal medyada açıklama yaptı.
İşte Mesut Özil'in sakatlığına dair yapmış olduğu açıklama;
"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"
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