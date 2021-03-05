Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

İşte Mesut Özil'in sakatlığına dair yapmış olduğu açıklama;

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"









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