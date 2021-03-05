05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

Özil'den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de maçının. 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan , sosyal medya hesabından son durumu hakkında açıklama yaptı. ()

'de maçında sakatlanan 'in sağlık durumu hakkında yıldız isim sosyal medyada açıklama yaptı.

İşte Mesut Özil'in sakatlığına dair yapmış olduğu açıklama;

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"



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