01 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe deplasmanda tutulamıyor!

F.Bahçe deplasmanda tutulamıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Bu sezon şu ana kadar 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bunların 5'ini Kadıköy'de yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda ise ligin en çok puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'da galip gelen Fenerbahçe, bu sezon dış saha maçlarında kasırga gibi... 13 deplasmanda 10. galibiyetini alan , 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Deplasmanda 32 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler bu alanda lig lideri. Deplasmanda muhteşem sonuçlara imza atan, rakip fileleri 27 kez sarsan ve sadece 11 gol yiyen Fenerbahçe, evinde ise bu başarıyı sağlayamıyor. 'un öğrencileri, Kadıköy'deki 13 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan alabildi.

Dev maçta kazanan Fenerbahçe! haberin devamı

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