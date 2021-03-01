01 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe deplasmanda tutulamıyor!
Bu sezon şu ana kadar 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bunların 5'ini Kadıköy'de yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda ise ligin en çok puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trabzon'da galip gelen Fenerbahçe, bu sezon dış saha maçlarında kasırga gibi... 13 deplasmanda 10. galibiyetini alan Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Deplasmanda 32 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler bu alanda lig lideri. Deplasmanda muhteşem sonuçlara imza atan, rakip fileleri 27 kez sarsan ve sadece 11 gol yiyen Fenerbahçe, evinde ise bu başarıyı sağlayamıyor. Erol Bulut'un öğrencileri, Kadıköy'deki 13 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan alabildi.
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