05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: IFAB’dan ‘kazara elle oynama kuralı’na ilişkin değişiklik

Fenerbahçe’nin golü sayılmamıştı! O kural değişti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

IFAB'dan, yeni talimata göre flaş değişiklik geldi. O karara göre; 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak." olarak güncellendi. 'in 8. haftasında oynanan - maçında, Pelkas'ın attığı gol bu yüzden sayılmamıştı.

'in ilk yarısında 'nin sahasında 'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, 'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. IFAB tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi.

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak.'

Yani kurala göre Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında bulduğu gol, yeni kurala göre geçerli sayılabilecekti.

Spor Toto 'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, Enner Valencia'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. IFAB tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi. İşte detaylar...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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