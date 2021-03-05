Son dakika: IFAB’dan ‘kazara elle oynama kuralı’na ilişkin değişiklik

IFAB'dan, yeni talimata göre flaş değişiklik geldi. O karara göre; 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak." olarak güncellendi. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında, Pelkas'ın attığı gol bu yüzden sayılmamıştı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, Enner Valencia'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. IFAB tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi.

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak.'

Yani kurala göre Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında bulduğu gol, yeni kurala göre geçerli sayılabilecekti.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, Enner Valencia'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. IFAB tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi. İşte detaylar...

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