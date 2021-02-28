28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut'tan galibiyet sözleri!

Bulut'tan galibiyet sözleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi

'in 27. haftasında 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden 'de teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol...

İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu.

Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var.

Erol Bulut'tan derbi açıklamaları!

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