Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol...

İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu.

Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var.

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