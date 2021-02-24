24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Sarı-lacivertliler, 27. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılamazsa teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıracak. Yönetimin şu anda tek adayı ise 'ligi ve camiayı bilen' Christoph Daum. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen 'de taşlar yerinden oynadı. Başkan 'un 'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

Tecrübeli hoca ile bir araya gelen , "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, ismi üzerinde birleşti. Başkan ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

Ayrıca sezon sonu görev süresi dolacak olan Koç'un 4 aylık sözleşme teklifine sıcak bakması da Daum'u tercih nedenlerinden birisi. Eğer 'dan kötü bir skorla dönülürse Bulut'la yollar ayrılacak. kazanırsa ise 'şimdilik' bu operasyon ertelenecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

İSTANBUL TEMALI MESAJ!

'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle 'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı. 68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!

Daum son olarak 'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda Bursaspor oldu.

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