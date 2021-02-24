Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Christoph Daum bombası!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Sarı-lacivertliler, 27. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılamazsa teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıracak. Yönetimin şu anda tek adayı ise 'ligi ve camiayı bilen' Christoph Daum. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç'un Erol Bulut'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.
Tecrübeli hoca ile bir araya gelen Emre Belözoğlu, "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.
Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti. Başkan Ali Koç ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor.
Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda Bursaspor oldu.
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