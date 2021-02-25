25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

"Fenerbahçe Mesut Özil’le batıyor!"

Fenerbahçe Mesut Özil’le batıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

  gazetesi Özil'in gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, Mesut'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı." ifadesini kullandı.

gazetesi Özil'in gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, Mesut'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Üstelik ligde liderliği kaybetti, kupadan da elendi." ifadelerini kullandı.

HIRS KÜPÜ
Mesut Özil, karşılaşmasına farklı hazırlanıyor. Galatasaray derbisinde kısa süre şans bulan yıldız oyuncu ilk kez bir büyük maçta onbirde sahaya çıkacak. Mesut iyi oyunun yanı sıra asist ve gol katkısı yaparak geceye damga vurmayı hedefliyor.

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