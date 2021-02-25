"Fenerbahçe Mesut Özil’le batıyor!"
İspanyol Marca gazetesi Mesut Özil'in gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, Mesut'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı." ifadesini kullandı.
İspanyol Marca gazetesi Mesut Özil'in gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, Mesut'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Üstelik ligde liderliği kaybetti, kupadan da elendi." ifadelerini kullandı.
HIRS KÜPÜ
Mesut Özil, Trabzonspor karşılaşmasına farklı hazırlanıyor. Galatasaray derbisinde kısa süre şans bulan yıldız oyuncu ilk kez bir büyük maçta onbirde sahaya çıkacak. Mesut iyi oyunun yanı sıra asist ve gol katkısı yaparak geceye damga vurmayı hedefliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?