28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan yıldız, sarı-lacivertli formayla bu sezon 5 gol atarken 5 de asist yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golü atan futbolcu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe'de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4'ünü ve yaptığı 5 asistin 4'ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.
27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak'a bıraktı.
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