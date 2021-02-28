Son dakika spor haberleri: Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan yıldız, sarı-lacivertli formayla bu sezon 5 gol atarken 5 de asist yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golü atan futbolcu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe'de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4'ünü ve yaptığı 5 asistin 4'ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak'a bıraktı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ