28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Pelkas atıyor F.Bahçe kazanıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında deplasmanda 'u Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan yıldız, sarı-lacivertli formayla bu sezon 5 gol atarken 5 de asist yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden 'de golü atan futbolcu , Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe'de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4'ünü ve yaptığı 5 asistin 4'ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak'a bıraktı.

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