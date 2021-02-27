Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Caner Erkin kadroya neden alınmadı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu. Kul, "Gustavo'nun olmayacağını zaten söylemiştik. Caner Erkin'in olmayışı ise son karşılaşmada yaptığı disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadroya alınmadı." (FB spor haberleri)

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Caner Erkin kadroya neden alınmadı. Detayları A Spor muahabiri Ahmet Selim Kul aktardı.



İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları;



"Luiz Gustavo'nun olamayacağını zaten söylemiştik. İrfan Can'ın kadroda olmasını bekliyorduk ancak böyle bir zorlu deplasmanda kadroya almamayı tercih edip oyuncunun bir hafta daha dinlendirilmesi kararı verildi.

Sadık'ın birkaç haftadır bel ağrıları vardı bu yüzden kadroya alınmayan diğer bir isim oldu. Caner Erkin'in ise herhangi bir sakatlığı yoktu ancak bu tercihin disiplinel olduğu yönünde düşünebiliriz."