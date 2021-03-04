04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi

F.Bahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında 'la karşılaştı ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın 90+2. dakikasında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem penaltı kararı verdi. VAR tavsiyesi sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, bu kararı iptal etti.

'in 28. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 1-1 eşitlikle sona eren maçın 90+2. dakikasında karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.

Pelkas'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı diyen hakem , VAR tavsiyesi sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen Öztürk, kararını değiştirdi ve Pelkas'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

İşte o pozisyon...


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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