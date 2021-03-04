04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın 90+2. dakikasında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. VAR tavsiyesi sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, bu kararı iptal etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. 1-1 eşitlikle sona eren maçın 90+2. dakikasında karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.
Pelkas'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı diyen hakem Ümit Öztürk, VAR tavsiyesi sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.
Pozisyonu inceleyen Öztürk, kararını değiştirdi ve Pelkas'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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