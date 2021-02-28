Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımı topladı ve net sözler sarf etti. Deneyimli teknik adam, "Puan kaybına tahammülümüz olmayan sürece girdik. Trabzon’a karşı hedefimiz yalnızca 3 puan olmayacak. Futbolumuzla da en iyisi olduğumuzu göstereceğiz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle son bir toplantı yaptı. Net ifadeler kullanan Bulut, kazanmaktan başka şanslarının olmadığına vurgu yapıp, "Özellikle sahamızda kaybettiğimiz puanlar zirvenin gerisinde kalmamıza sebep oldu. Artık puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir sürece girdik. Trabzonspor'a karşı hedefimiz yalnızca 3 puan kazanmak olmayacak. Oynayacağımız futbol ve mücadelemizle Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz" dedi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce söylediğim gibi sahaya odaklanacağız, işimiz sahada. Saha dışına kulaklarımızı tıkayıp, işimize bakacağız. Kalan 15 maçımızdaki en zorlu 90 dakikalardan birini oynayacağız. Başlangıç düdüğünden itibaren oyundan kopmayacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Göztepe karşısında yaptığımız hataların tekrarlanmasını istemiyorum. Hücuma çıkarken savunmada bıraktığımız boşluklar başımıza iş açtı. Daha tedbirli ve disiplinli oynayacağız. Trabzon'da yeni bir başlangıç yapacağız." (Fotomaç)

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