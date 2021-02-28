28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor derbisi öncesi iddialı konuştu!

Sosa derbi öncesi iddialı konuştu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.02.2021

'da 3 sezon forma giydikten sonra, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jose Sosa maç öncesinde iddialı konuştu. Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Tam 3 sezon formasını giydiği 'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan Jose Sosa, iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

F.Bahçe'nin kader maçı! İşte Bulut'un Trabzonspor maçı 11'i haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Derbide yıldız savaşları! İşte öne çıkan isimler... Derbide yıldız savaşları! İşte öne çıkan isimler...
F.Bahçe'nin kader maçı! İşte Bulut'un Trabzonspor maçı 11'i F.Bahçe'nin kader maçı! İşte Bulut'un Trabzonspor maçı 11'i
Dev derbi öncesi 8'er maddede Trabzonspor ve F.Bahçe! Dev derbi öncesi 8'er maddede Trabzonspor ve F.Bahçe!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör