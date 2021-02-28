28 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor derbisi öncesi iddialı konuştu!
Trabzonspor'da 3 sezon forma giydikten sonra, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jose Sosa maç öncesinde iddialı konuştu. Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Tam 3 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan Jose Sosa, iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.
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