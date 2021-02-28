28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında imha planı hazır

F.Bahçe'nin imha planı hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Bu akşam deplasmanında sahaya çıkacak Fenerbahçe, maça hızlı başlayıp öne geçmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçlarda kaybetmiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İlk golü attığı ve öne geçtiği maçlarda 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe, karşısında maça hızlı başlamayı planlıyor. Rakibin etkili hücum silahlarına karşı savunmada da işi sıkı tutacak olan sarı-lacivertliler, önceki maçların aksine topla daha çok oynayıp, ilk yarıda gol bulmaya çalışacak. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte fizik gücü yüksek oyuncularını önde kullanacak olan , presle rakibe üstünlük kurmayı hedefleyecek. Ayrıca önde basacak olan Fenerbahçe, bordo-mavilileri hata yapmaya zorlayacak.

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