28 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında imha planı hazır
Bu akşam Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak Fenerbahçe, maça hızlı başlayıp öne geçmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçlarda kaybetmiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İlk golü attığı ve öne geçtiği maçlarda 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında maça hızlı başlamayı planlıyor. Rakibin etkili hücum silahlarına karşı savunmada da işi sıkı tutacak olan sarı-lacivertliler, önceki maçların aksine topla daha çok oynayıp, ilk yarıda gol bulmaya çalışacak. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte fizik gücü yüksek oyuncularını önde kullanacak olan Kanarya, presle rakibe üstünlük kurmayı hedefleyecek. Ayrıca önde basacak olan Fenerbahçe, bordo-mavilileri hata yapmaya zorlayacak.
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