04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Tisserand'dan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında büyük hata!

Tisserand'dan büyük hata! Antalyaspor öne geçti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında sarı-lacivertlilerden Tisserand büyük bir hata yaptı ve Akdeniz temsilcisi 1-0 öne geçti.

'in 28. hafta maçında ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında 'ın yaptığı hata sonrasında sarı-lacivertli takım 1-0 geriye düştü.

Demokratik Kongolu stoperin hatasını affetmeyen Fredy, takımını öne geçiren golü kaydetti.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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