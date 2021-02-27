27 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıkan Fenerbahçe, 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetlerin 5'ini iç sahada alırken, son olarak üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye boyun eğdi. Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Kanarya'nın, bordo-mavililere mağlup olması durumunda teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 26. haftasında 'yi ağırlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Bu mağlubiyetin ardından 'un ayrılığı konuşulmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Bulut'un oyun sistemi gündemin 1 numaralı konusu olurken, oyuncuların formsuzluğu dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

TRABZONSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

'un macerasının devam etmesi için sarı-lacivertlilerin maçından galibiyet ile ayrılması gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Kanarya bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırsa büyük oranda ile yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

'de teknik direktörlük koltuğu için de arayışlar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Şampiyonluk hasretine sezon sonunda son vermek isteyen sarı-lacivertliler 'un olası ayrılığı nedeniyle arayışlarına başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

DAUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

'de takımın başına Daum'un geçeceği iddia edilmiş daha sonra Alman teknik adamdan açıklama gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Alman basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Resmi bir teklif almadım" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

ARSENE WENGER İDDİASI!

Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre, 'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Haberde, sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsene Wenger'in olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Görüşmelerin devam ettiği aktarılan tecrübeli teknik adamın yakın zamanda takımın başına geçeceği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...

Ayrıca Arsene Wenger için Mesut Özil'in devrede olduğu yazıldı.

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