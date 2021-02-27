Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Erol Bulut'un yerine...
Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıkan Fenerbahçe, 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetlerin 5'ini iç sahada alırken, son olarak üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye boyun eğdi. Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Kanarya'nın, bordo-mavililere mağlup olması durumunda teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu mağlubiyetin ardından Erol Bulut'un ayrılığı konuşulmaya başlandı.
Bulut'un oyun sistemi gündemin 1 numaralı konusu olurken, oyuncuların formsuzluğu dikkat çekti.
TRABZONSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Erol Bulut'un Fenerbahçe macerasının devam etmesi için sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçından galibiyet ile ayrılması gerekiyor.
Kanarya bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırsa büyük oranda Erol Bulut ile yollar ayrılacak.
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için de arayışlar tüm hızıyla sürüyor.
Şampiyonluk hasretine sezon sonunda son vermek isteyen sarı-lacivertliler Erol Bulut'un olası ayrılığı nedeniyle arayışlarına başladı.
DAUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'de takımın başına Daum'un geçeceği iddia edilmiş daha sonra Alman teknik adamdan açıklama gelmişti.
Alman basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Resmi bir teklif almadım" açıklamasını yapmıştı.
ARSENE WENGER İDDİASI!
Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Haberde, sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsene Wenger'in olduğu yazıldı.
Görüşmelerin devam ettiği aktarılan tecrübeli teknik adamın yakın zamanda takımın başına geçeceği iddia edildi.
Ayrıca Arsene Wenger için Mesut Özil'in devrede olduğu yazıldı.
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