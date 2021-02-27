27 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Dev maç öncesinde Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!

Dev maç öncesi Serdar Aziz şoku!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'de, maçı öncesi şoku. Tecrübeli oyuncunun durumu bugün belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

Dev maça bir gün kala sıkıntısı baş gösterdi. Tecrübeli defans oyuncusu ağrıları olduğu gerekçesiyle dün dinlendirildi. Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Eğer ağrıları devam eder ve oynamasında sıkıntı görülürse defansta 'nin yanında görev yapacak.

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