Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku. Tecrübeli oyuncunun durumu bugün belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Dev maça bir gün kala Serdar Aziz sıkıntısı baş gösterdi. Tecrübeli defans oyuncusu ağrıları olduğu gerekçesiyle dün dinlendirildi. Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Eğer ağrıları devam eder ve oynamasında sıkıntı görülürse defansta Szalai'nin yanında Tisserand görev yapacak.

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