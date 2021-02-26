26 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in, sarı-lacivertlilerdeki performansı İngiliz basınında gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'in ise bu karşılaşmaya ise yedek kulübesinde çıkması bekleniyor.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Sarı-lacivertli takıma transferi Avrupa'da büyük ses getiren , İngiltere'de yeniden manşetlere taşındı.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Fakat Mesut'un bu kez performansına dikkat çektiler.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

ADA'DA YENİDEN GÜNDEM OLDU

'in İngiltere'den ayrılması ile birlikte sessizliğe bürünen İngiliz basını oyuncunun performansı sonrasında haberleri ile yeniden gündemde.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Deneyimli oyuncuyu manşetine taşıyan Mirror, geride kalan haftalardaki performansının henüz beklenen seviyeye gelmediğinin altını çizerken "Mesut'un kabusu sürüyor" başlığı ile şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

" çocukluk hayali olan 'ye şu ana kadar hiçbir katkıda bulunamadı.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Yıldız futbolcunun Arsenal ile ocak ayında sözleşmesini feshedildiğinde bu kararın her iki taraf için de ideal bir çözüm olması bekleniyordu.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

, 'i şampiyonluk yolunda bir kilit olarak gördü ve onu kadrosuna kattı.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Ancak Mesut 'de çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünde Türk takımı kaybetti ve Mesut ne bir gol atabildi ne de bir asist yapabildi.

İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri

Süper Lig'de üçüncülüğe gerilerken türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elendi.

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