İngiltere'de gündem oldu! Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in, sarı-lacivertlilerdeki performansı İngiliz basınında gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil'in ise bu karşılaşmaya ise yedek kulübesinde çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takıma transferi Avrupa'da büyük ses getiren Mesut Özil, İngiltere'de yeniden manşetlere taşındı.
Fakat Mesut'un bu kez performansına dikkat çektiler.
ADA'DA YENİDEN GÜNDEM OLDU
Mesut Özil'in İngiltere'den ayrılması ile birlikte sessizliğe bürünen İngiliz basını oyuncunun performansı sonrasında haberleri ile yeniden gündemde.
Deneyimli oyuncuyu manşetine taşıyan Mirror, geride kalan haftalardaki performansının henüz beklenen seviyeye gelmediğinin altını çizerken "Mesut'un kabusu sürüyor" başlığı ile şu ifadelere yer verdi:
"Mesut Özil çocukluk hayali olan Fenerbahçe'ye şu ana kadar hiçbir katkıda bulunamadı.
Yıldız futbolcunun Arsenal ile ocak ayında sözleşmesini feshedildiğinde bu kararın her iki taraf için de ideal bir çözüm olması bekleniyordu.
Fenerbahçe, Mesut Özil'i şampiyonluk yolunda bir kilit olarak gördü ve onu kadrosuna kattı.
Ancak Mesut Fenerbahçe'de çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünde Türk takımı kaybetti ve Mesut ne bir gol atabildi ne de bir asist yapabildi.
Fenerbahçe Süper Lig'de üçüncülüğe gerilerken türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elendi.
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