25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif!

Koç'tan Belözoğlu'na sürpriz teklif! Erol hoca ayrılırsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Fenerbahçe'de Başkan ’un Emre Belözoğlu’na, “Erol hocayla yollarımız ayrılırsa göreve sen gel” dediği öğrenildi. Ancak Belözoğlu bu sürpriz teklifi kibarca reddetti.

karşısında kötü bir skor alınması durumunda 'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe Başkanı 'tan çok flaş bir hamle geldi.

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör Emre Belözoğlu'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.

Ancak Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.

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