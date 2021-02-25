25 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un Emre Belözoğlu’na, “Erol hocayla yollarımız ayrılırsa göreve sen gel” dediği öğrenildi. Ancak Belözoğlu bu sürpriz teklifi kibarca reddetti.
Trabzonspor karşısında kötü bir skor alınması durumunda Erol Bulut'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok flaş bir hamle geldi.
Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör Emre Belözoğlu'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.
Ancak Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.
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