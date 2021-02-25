25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

Son dakika spor haberleri: Sahasında aldığı Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı. Yönetimin 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayıracağı öne sürülürken, teknik direktörlük görevi için adı geçen isimlerden biri olan Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren 'de flaş bir iddia gündemi sarstı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

Yönetimin ismi 'un yerine geçen 'la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

İddialara göre yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA

Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan 'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır 'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem 'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

"YÖNETİME ŞART SUNMAM"

3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan 'un, "'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...

DÜNDEN RAZI AMA YÖNETİM KARARSIZ!

11 yıl aradan sonra 'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi. ()

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