25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kozu Erol Bulut! Sistemi deplasmanlarda işliyor

Fener'in kozu Erol Bulut! Sistemi deplasmanlarda işliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.02.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geleceği tartışılan 'un eleştirilen sistemi deplasmanlarda işliyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 12 dış saha maçının 9'unu kazanırken, yalnızca 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Göztepe yenilgisi sonrası artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler zorlu mücadelede deplasman istatistiğine güveniyor. Teknik direktör 'un baskılı oynamadığı için eleştirilen sistemi dış sahadaki maçlarda tam aksine çok başarılı. Ligde şimdiye kadar 12 deplasman maçına çıkan , bunların 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece bir kez (Gaziantep FK: 1-3) kaybetti.

OYUN DEĞİL SKOR ÖNEMLİ
Deplasmanda 26 gol atıp, 11 gol yiyen sarı-lacivertliler dış saha puan cetvelinde topladığı 29 puan ile açık ara lider durumda. Teknik heyet bu grafiği Trabzonspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Erol Bulut'un güçlü rakipleri karşısında yine topu rakibe bırakması ve savunma güvenliğini sağlama alıp kapılacak toplarda hızlı+etkili ataklarla gol araması bekleniyor. Sahaya çıkacak ilk onbirde de mücadele gücü yüksek oyuncuların ağırlıkta olacağı dile getiriliyor.

AVCI'YA KARŞI İLK PEŞİNDE
Erol Bulut, teknik adam olarak 'ya 5 kez rakip olurken hiç galibiyet alamadı. Söz konusu 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Bulut'un takımları Abdullah Avcı'nın kalesine sadece 1 gol atabildi, kalesinde ise 8 gol gördü.

(Fotomaç)

Flaş Bulut yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır... Daum ile ilgili gündemi sarsacak iddia! 2 haftadır...
Koç'tan Belözoğlu'na sürpriz teklif! Erol hoca ayrılırsa... Koç'tan Belözoğlu'na sürpriz teklif! "Erol hoca ayrılırsa..."
Flaş Bulut yorumu! Topu rakibe bırakırsan istifa ederek gel Flaş Bulut yorumu! "Topu rakibe bırakırsan istifa ederek gel"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör