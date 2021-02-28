Süper Lig'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde çıkışta olan Trabzonspor ile son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan, son olarak Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın eksikleri, son durumları, muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı kanal ile yayın saati merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.