28 Şubat 2021, Pazar

SÜPER LİG

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele öncesinde Abdullah Avcı ve Erol Bulut'un muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Caner Erkin kadroda yer alacak mı? Ozan Tufan oynuyor mu? İşte detaylar...

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde çıkışta olan ile son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan, son olarak Göztepe'ye yenilen kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın eksikleri, son durumları, muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı kanal ile yayın saati merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

'nin, 27. haftada oynanacak mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut, Pelkas, Thiam

CANER ERKİN TRABZON'A GÖTÜRÜLMEDİ

'in 26. haftasında oynanan ve Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede oyundan alınırken tepki gösteren , Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

'un 'ye karşı çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Kamil, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

SAVUNMAYI SOSA VE MESUT ÖZİL'İN PASLARI AÇACAK!

, 'un başarılı savunmasını dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ve eski Trabzonsporlu Jose Sosa'nın pasları ile geçmeye çalışacak.

F.Bahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son detaylar! F.Bahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son detaylar!
Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

BERAT ÖZDEMİR VE BAKASETAS GÜVEN VERİYOR!

Ara transfer döneminde kadrosuna katılan Bakasetas ile Berat Özdemir, orta sahada sergiledikleri performansla taraftara güven veriyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde taraftarın en güvendiği futbolcular arasında bu ikili de yer alıyor.

Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi son detaylar! Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi son detaylar!
Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada 'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti..

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