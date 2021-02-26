Garry Rodrigues'ten flaş Fenerbahçe itirafı! "Sözleşmem 1 yıl daha olmasına rağmen..."

Süper Lig'de Galatasaray ve ardından Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues flaş itiraflarda bulundu. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca yaşadıklarını anlatırken, sarı lacivertliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Şu anda Al İttihad forması giyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'ten flaş sözler... Yeşil Burun Adaları kökenli futbolcu, verdiği röportajda futbol kariyerinin başlangıcından ve sarı lacivertlilerden ayrılık sürecine kadar birçok ifadede bulundu.

Rodrigues konuşmasında, "Futbola başlangıcım çok zordu. O kadar kısaydım ki, bazı insanlar 18 yaşında olmama rağmen bana 'cüce' dedi. Benim futbol oynamaya ve antrenmanlara çıkmama uygun olmadığımı söylediler." dedi.

HOLLANDA'YI TERK ETTİK

Bununla beraber Rodrigues, babasının Hollanda'dan ayrılarak kendisini Portekiz'e götürdüğünü ifade ederken, "Babam Hollanda'yı terk edip beni Portekiz'e götürmeye karar verdi ve oradaki bir kulüple anlaştım. Bu benim ilk profesyonel sözleşmemdi. Bir buçuk yıl orada oynadım ve tekrar Hollanda'ya döndüm." sözlerine yer verdi.



"F.BAHÇE'DE KONTRATIM OLMASINA RAĞMEN AYRILDIM"

Rodrigues konuşmasının devamında Fenerbahçe'den ayrılığına ilişkin konuşurken, "Carelli beni takıma geri getirmek için her gün iletişim kuruyordu. Cidde'deki varlığım için çok şükür. Cidde'yi çok seviyorum ve Al-İttihad taraftarlarının stadyumda olmamasından dolayı üzülüyorum. Bu sezon 2 kupa birden hedefliyoruz. Ayrıca, Fenerbahçe'de 1 sezon daha kontratım olmasına rağmen Al İttihad'e gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.









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