02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın heykeline araba çarptı!

Alex de Souza heykeline araba çarptı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'nin efsane oyuncularından 'nın, 'ndaki heykeline araba çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, heykelin alt bölümü ciddi hasar aldı. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

'nin efsane futbolcularından için yaptırılan heykele araba çarptı.

'nın karşısındaki alanda bulunan heykel alt bölümünden hasar aldı.

Kazayı gerçekleştiren sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Heykel

'na gidiş güzergahı üzerinde Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen heykeli, kaidesiyle (80 santimetre) birlikte 3 metre boyunda.

Alex ve kariyeriyle ilgili bilgiler yer alan kaidenin bir tarafında taraftarların Alex ile ilgili düşünceleri, diğer yanında da Alex'in taraftara yönelik sözleri, bir bölümünde de heykelin yapımına katkı verenlerin isimleri bulunuyor.

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