Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın heykeline araba çarptı!
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'nın, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeline araba çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, heykelin alt bölümü ciddi hasar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza için yaptırılan heykele araba çarptı.
Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alanda bulunan heykel alt bölümünden hasar aldı.
Kazayı gerçekleştiren sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Heykel
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidiş güzergahı üzerinde Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen Alex heykeli, kaidesiyle (80 santimetre) birlikte 3 metre boyunda.
Alex ve kariyeriyle ilgili bilgiler yer alan kaidenin bir tarafında taraftarların Alex ile ilgili düşünceleri, diğer yanında da Alex'in taraftara yönelik sözleri, bir bölümünde de heykelin yapımına katkı verenlerin isimleri bulunuyor.
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