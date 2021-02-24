24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu oldu. Son 3 yılda 13 orta saha transferi yapıldı ama Luiz Gustavo'nun hala alternatifi yok. 8 stoper alındı, bir tek Attila Szalai'de hedef tuttu. 8 golcüden Vedat Muriqi dışında mutlu eden çıkmadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Zirvenin 3 puan gerisinde kalan 'de başkan ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

Transferi gerçekleşen 13 orta sahaya rağmen takımda Gustavo'nun gerçek anlamda bir alternatifi yok. Brezilyalı ön liberonun eksikliğini maksimum derecede hissetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

8 stoper alındı ama sadece sınıfı geçti geçti. hala takımın banko stoperi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

Yine 8 sanrtrfor transferinde sezon başında 'ya satılan dışında taraftarını mutlu eden çıkmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

2020-2021 sezonunda yapılan transferler flaş olsa da sahadaki futbola ilaç olamadı.

(Takvim)

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