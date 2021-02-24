Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu oldu. Son 3 yılda 13 orta saha transferi yapıldı ama Luiz Gustavo'nun hala alternatifi yok. 8 stoper alındı, bir tek Attila Szalai'de hedef tuttu. 8 golcüden Vedat Muriqi dışında mutlu eden çıkmadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Zirvenin 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.
Transferi gerçekleşen 13 orta sahaya rağmen takımda Gustavo'nun gerçek anlamda bir alternatifi yok. Brezilyalı ön liberonun eksikliğini maksimum derecede hissetti.
8 stoper alındı ama sadece Szalai sınıfı geçti geçti. Serdar Aziz hala takımın banko stoperi.
Yine 8 sanrtrfor transferinde sezon başında Lazio'ya satılan Vedat Muriqi dışında taraftarını mutlu eden çıkmadı.
2020-2021 sezonunda yapılan transferler flaş olsa da sahadaki futbola ilaç olamadı.
(Takvim)
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