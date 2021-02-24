24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Samandıra'da kritik toplantı! İşte konuşulanlar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika haberleri: Evindeki son 2 maçta ve 'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de başkan , Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek sportif direktör , teknik direktör ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte kritik toplantının detayları...

'in 24. haftasındaki dev derbide sahasında 'a 1-0 mağlup olan , geçtiğimiz hafta 'nda ağırladığı 'ye aynı skorla mağlup olarak zirve yarışında ağır bir darbe almıştı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan etkisiz futbolun sorumlusu teknik direktör olarak gösterilirken başkan , Samandıra'ya giderek , Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

muhabiri 'un aktardığı bilgilere göre Koç'un, takımda yeniden aile ortamının sağlanmasını istediği ve şampiyon olacaklarına inandığı belirtildi. Ali Koç'un ayrıca zirveden sadece 3 puan uzakta olduklarını ve tarihteki birçok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçilerek ulaşıldığını hatırlattığı öğrenildi.

Başkan Koç'un düzeltilmesi gereken konularla ilgili de takıma uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret

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