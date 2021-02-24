Son dakika Fenerbahçe haberleri: Evindeki son 2 maçta Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte kritik toplantının detayları...

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda ağırladığı Göztepe'ye aynı skorla mağlup olarak zirve yarışında ağır bir darbe almıştı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan etkisiz futbolun sorumlusu teknik direktör Erol Bulut olarak gösterilirken başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderek Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre Koç'un, takımda yeniden aile ortamının sağlanmasını istediği ve şampiyon olacaklarına inandığı belirtildi. Ali Koç'un ayrıca zirveden sadece 3 puan uzakta olduklarını ve tarihteki birçok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçilerek ulaşıldığını hatırlattığı öğrenildi.

Başkan Koç'un düzeltilmesi gereken konularla ilgili de takıma uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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