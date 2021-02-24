24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak Galatasaray'ın 3 puan kazandığı ve Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde kadroya katılan ve transferiyle büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.02.2021

'in 26. aftasında sahasında konuk ettiği 'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

Sarı-lacivertlilerde bu mağlubiyetin ardından maçı daha da önem kazandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma katılan 'den iddialı bir açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten , " maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...

32 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde 4 maçta 211 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi. ()

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler
İrfan Can Trabzonspor maçında oynayacak mı? İrfan Can Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Samandıra'da sorun ne? Canlı yayında detayları açıkladı Samandıra'da sorun ne? Canlı yayında detayları açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör