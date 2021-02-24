Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den iddialı sözler! Şampiyonluk...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak Galatasaray'ın 3 puan kazandığı ve Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde kadroya katılan ve transferiyle büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 26. aftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti.
Sarı-lacivertlilerde bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor maçı daha da önem kazandı.
Kanarya zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma katılan Mesut Özil'den iddialı bir açıklama geldi.
Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak.
Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız.
Fenerbahçe'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde 4 maçta 211 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi. (Sabah)
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