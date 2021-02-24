24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen ve sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan İrfan Can Kahveci, takımla birlikte çalıştı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

'in 27'nci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte ile antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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