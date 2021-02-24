Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen ve sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan İrfan Can Kahveci, takımla birlikte çalıştı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.