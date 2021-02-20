Mesut Özil dünya yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı! "Sen de gel..."
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, vatandaşı olan bir dünya yıldızını daha sarı lacivertli kulübe çağırdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i, Kanarya'ya davet etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB haberleri)
Alman basını, Mesut Özil'in Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye davet ettiğini ileri sürdü. Yıldız oyuncunun, küçük yaştan itibaren milli takımlarda beraber oynadığı 32 yaşındaki stoperle bir görüşme yaptığı ve kendisiyle yeniden birlikte olmak istediğini, Fenerbahçe'nin de kendisine ihtiyacı olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Jerome Boateng'in futbolunun son döneminde Premier Lig'de oynamayı planladığı ancak yakın dostu olan Mesut'un ısrarları sonrasında sürpriz bir Fenerbahçe transferi gerçekleşebileceği iddia edildi.
On yıldır Bayern'de forma giyen Jerome Boateng, Alman devinde 347 maça çıkarken 10 gol+25 asiste imza attı. Tecrübeli stoper, Alman Milli Takımı'nda tam 76 kez yer aldı. (Fotomaç)
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