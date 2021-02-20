20 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil dünya yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı! "Sen de gel..."

Mesut'tan dünya yıldızına çağrı! Sen de gel...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı , vatandaşı olan bir dünya yıldızını daha sarı lacivertli kulübe çağırdı. Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'i, 'ya davet etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ( haberleri)

basını, 'in Münih'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 'i 'ye davet ettiğini ileri sürdü. Yıldız oyuncunun, küçük yaştan itibaren milli takımlarda beraber oynadığı 32 yaşındaki stoperle bir görüşme yaptığı ve kendisiyle yeniden birlikte olmak istediğini, Fenerbahçe'nin de kendisine ihtiyacı olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Jerome Boateng'in futbolunun son döneminde 'de oynamayı planladığı ancak yakın dostu olan 'un ısrarları sonrasında sürpriz bir Fenerbahçe transferi gerçekleşebileceği iddia edildi.

On yıldır Bayern'de forma giyen Jerome Boateng, Alman devinde 347 maça çıkarken 10 gol+25 asiste imza attı. Tecrübeli stoper, 'nda tam 76 kez yer aldı. (Fotomaç)

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