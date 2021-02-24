Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Fenerbahçe'de otorite boşluğu var"

Galatasaray-Alanyaspor maçı... Komite bir hakem tayin ediyor; Zorbay Küçük... Bu çocuk istikbal vadediyor. 28 yaşında, iyi yabancı dili var, eski futbolcu Feyzullah'ın da oğlu. Belki de ikinci yarının en önemli bir maçına tayin ediyorsunuz. İsim olarak bir şey demem. Yalnız bu çocuk, son iki yılda büyük sakatlıklar geçirdi; diz bağlarından. Yusuf Namoğlu onu, aylarca İstanbul'da yatırdı, futbol federasyonu sağlık ekibinin başındaki arkadaşa emanet etti, tedavi ettirdi. Buraya kadar her şey tamam. Peki, eğer bu çocuğa bu maçı veriyorsanız, en az bunun kadar bir 4. hakemi vermeye mecbursunuz. Bu çocuk sakatlansa 4. hakem kim? Kadir Sağlam diye bir hakemi, 4. hakem veriyorsun. Yani Zorbay Küçük, sakatlanırsa ki sakatlanma riski var. Bu maçı, bu hakem idare edecek.