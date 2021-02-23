Topa sahip olmak kazanmayı garanti etmiyor! Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe-Göztepe maçı oynandı ve İzmir ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Topa daha az sahip olan takımın bu maçlardan galibiyetle ayrılması, bir kez daha akıllara meşin yuvarlağa sahip olmanın öneminin tartışılmasına yol açtı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Alanyaspor-Galatasaray (0-1) ve Fenerbahçe-Göztepe (0-1) maçlarında topla daha fazla oynayan takımın kaybetmesi, bir kez daha meşin yuvarlağa sahip olmanın futboldaki öneminin tartışılmasına neden oldu. SABAH Spor konuyu masaya yatırırken, istatistik analiz programları ile gerçekleştirdiğimiz korelasyon ve regresyon analizlerine göre topa sahip olma ile puan arasında bilimsel açıdan net bir ilişki çıkmadı. İşte araştırma sonuçları:
MAÇLARDA PUAN ALMA İLE %4.4 İLİŞKİLİ
Süper Lig'in son 6 sezonunda konu SPSS istatistik programı ile analiz edildiğinde topla fazla oynama ile maçtan puan alma arasında %4.4'lük doğru orantılı ilişki çıkıyor. Ancak atılan gol, yenilen gol ve 3 puana ulaşma değerlerinde anlamlı bir bağlantı bulunmuyor. Regresyon analizlerine göre ise en önemli ilişkiler atılan korner (%15), isabetli orta (%13), rakibin hatalı pas sayısı (%7.5), serbest vuruşların da (%4.9) yer aldığı 11 değerde gözlemlenirken bunlar arasında topa sahip olma yok.
GALİP GELENLER %49.96'YI YAKALADI
Söz konusu sezonlarda Süper Lig'de 3 puan elde eden 1366 takım %49.96 topa sahip olma ortalaması yakalarken 1 puanlık 936 performansta bu değer %50.15, puansız sahadan ayrılan 1366 ekipte ise %50.04 oldu. Bu değerlerde yine topa her zaman sahip olmanın önemsizliğini ortaya koyuyor. Ligimizin topa sahip olma değeri dört parçaya bölündüğünde de bu önemsizlik tekrardan ortaya çıkıyor.
AZ YA DA ÇOK FARK OLUŞTURMUYOR
Yüzde 43 ve altı topla oynayan 968 takım performansı içerisinde puan ortalaması 1.37 olarak gerçekleşti. Ekipler, %44 ila 50 arası değere sahip 930 maç performansında 1.39, %51 ila 57 arasında topla oynanan maçlarda ise 1.36 puan ortalaması yakaladı. Bununla birlikte %58'in üzerinde topa sahip olma ortalaması yakalayan takım, 1.37'lik yüzde ile 90 dakikayı tamamladı.
NE DEMİŞLERDİ?
ÇAĞDAŞ ATAN (Alanyaspor Teknik Direktörü): Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum
EROL BULUT (F.Bahçe Teknik Direktörü): Topun bizde olması, pozisyonları golle sonuçlandıramadığınızda bir şey ifade etmiyor. (Sabah)
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