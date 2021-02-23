Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın talipleri arttı!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, özellikle bu sezon gösterdiği performansla takımını ayakta tutuyor. Avrupa'dan bir çok kulüp, transfer döneminin başlamasına uzun bir süre olsa da şimdiden milli kalecinin peşine düştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB transferleri)

Transfermarkt sitesi, Altay Bayındır'ın taliplerinin arttığını söyledi. Claudio Colla imzalı haberde, 2019/20 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen milli kalecinin Ajax, Leverkusen, Tottenham, Schalke ve Bremen tarafından soruşturulduğu belirtildi. 22 yaşındaki kalecinin şu anki değerinin 12 milyon Euro olduğu da kaydedildi.

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