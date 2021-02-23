23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın talipleri arttı!

Altay'ın talipleri arttı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'nin genç kalecisi , özellikle bu sezon gösterdiği performansla takımını ayakta tutuyor. 'dan bir çok kulüp, transfer döneminin başlamasına uzun bir süre olsa da şimdiden milli kalecinin peşine düştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi ( transferleri)

Transfermarkt sitesi, 'ın taliplerinin arttığını söyledi. imzalı haberde, /20 sezonundan bu yana forması giyen milli kalecinin , , , ve tarafından soruşturulduğu belirtildi. 22 yaşındaki kalecinin şu anki değerinin 12 milyon Euro olduğu da kaydedildi.

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

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