23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

Yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Ali Koç yönetiminde sarı-lacivertliler, büyük bir fiyaskoya imza attı. Koç yönetiminde Kanarya, sadece 3 yılda 2 milyar TL transfere harcarken, bu süreçte kulüp hiçbir başarıya imza atamadı. İşte dev bilanço... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Göztepe'ye 'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan 'de Başkan ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu.

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

BORÇ ÇOĞALIYOR, YATIRIM YOK!

Bu borç yüküne karşın kulüp için bir yatırım yapılmadı. Oysa eski başkan Yıldırım F.Bahçe'ye stat, salon, Dereağzı Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri gibi birçok gayrimenkul kazandırmıştı.

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

3.5 MİLYAR TL BORÇ VARDI

Üstelik 20 yılda 6 şampiyonluk ve 13 kupa 1 Eurolig şampiyonluğu kazanırken görevi bıraktığında F.Bahçe'nin borcu 430 milyon Euro idi. (bugünkü kurla 3.5 milyar lira)

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

'un yaptığı harcamalar, sattığı oyunculardan elde edilen gelir, hocalara verilen paraları tek tek incelendi...

Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu

'de 3 yılda "sıfır başarı" sonrası borç 5 milyar liraya kadar ulaştı. (Takvim)

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