Fenerbahçe'de 3 yıllık dev fiyasko! Bedeli ağır oldu
Yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Ali Koç yönetiminde sarı-lacivertliler, büyük bir fiyaskoya imza attı. Koç yönetiminde Kanarya, sadece 3 yılda 2 milyar TL transfere harcarken, bu süreçte kulüp hiçbir başarıya imza atamadı. İşte dev bilanço... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeniden gündem konusu oldu.
3 sezon boyunca futbolcu (228 milyon Euro) ve hoca transferlerinde (7.9 milyon Euro) üstlenilen 236 milyon Euro'ya (Yaklaşık 2 milyar TL) rağmen ne kupa ne de başarı geldi.
BORÇ ÇOĞALIYOR, YATIRIM YOK!
Bu borç yüküne karşın kulüp için bir yatırım yapılmadı. Oysa eski başkan Yıldırım F.Bahçe'ye stat, salon, Dereağzı Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri gibi birçok gayrimenkul kazandırmıştı.
3.5 MİLYAR TL BORÇ VARDI
Üstelik Aziz Yıldırım 20 yılda 6 şampiyonluk ve 13 kupa 1 Eurolig şampiyonluğu kazanırken görevi bıraktığında F.Bahçe'nin borcu 430 milyon Euro idi. (bugünkü kurla 3.5 milyar lira)
Ali Koç'un yaptığı harcamalar, sattığı oyunculardan elde edilen gelir, hocalara verilen paraları tek tek incelendi...
Fenerbahçe'de 3 yılda "sıfır başarı" sonrası borç 5 milyar liraya kadar ulaştı. (Takvim)
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