23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan o futbolculara büyük tepki! "Ronaldo bile..."

O futbolculara büyük tepki! Ronaldo bile...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'in 26. haftasında , ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak zirve yolunda yara almıştı. Sarı-lacivertlilerde duran topların başına yerine ve 'nın geçmesi taraftardan büyük tepki gördü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin maçında 'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri 'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine 'nın topa vurması büyük tepki topladı. Sosyal medyada yapılar yorumlarda, " Real Madrid'de, Arsenal'de Alman Milli Takımı'nda tüm duran topları kullandı. Yeri geldi Cnistiano Ronaldo bile frikiği ona bıraktı. Ama bizde Sosa ve Valencia bırakmıyor" ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in sert eleştiriler sonrası Fenerbahçe'de artık tüm korner ve frikiklerde topun başına geçmesi bekleniyor. (Takvim)

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