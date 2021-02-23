Fenerbahçeli taraftarlardan o futbolculara büyük tepki! "Ronaldo bile..."
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak zirve yolunda yara almıştı. Sarı-lacivertlilerde duran topların başına Mesut Özil yerine Valencia ve Jose Sosa'nın geçmesi taraftardan büyük tepki gördü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Göztepe maçında Halil Akbunar'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri Jose Sosa'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine Valencia'nın topa vurması büyük tepki topladı. Sosyal medyada yapılar yorumlarda, "Mesut Özil Real Madrid'de, Arsenal'de Alman Milli Takımı'nda tüm duran topları kullandı. Yeri geldi Cnistiano Ronaldo bile frikiği ona bıraktı. Ama bizde Sosa ve Valencia bırakmıyor" ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in sert eleştiriler sonrası Fenerbahçe'de artık tüm korner ve frikiklerde topun başına geçmesi bekleniyor. (Takvim)
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