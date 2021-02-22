Yayıncı kuruluş Bein Sports Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor!

Fenerbahçe'nin maç önünde ve maç sonunda giydiği tişörtlerle ve iç saha maçlarında reklam panolarında yayınladığı 'BE FAIR' sloganıyla tepki gösterdiği yayıncı kuruluş beIN Sports, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a dava açılacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Türk kulübünün giyim ve saha reklamlarında "beFAIR" markasının gösterilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

City A.M. haberine göre; Yayıncı kuruluşun avukatları, önümüzdeki 24 saat içinde Türkiye'deki fikri mülkiyet mahkemelerine başvuracak.

Bir beIN Medya Group sözcüsü ise konuyla alakalı, "Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi yapacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması." ifadelerini kullandı.

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