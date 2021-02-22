22 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a kaybedince toparlanamıyor
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a kaybedince toparlanamıyor. Geçen sene yine aynısını yaşadılar" ifadelerinde bulundu." (FB spor haberleri)
22.02.2021
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