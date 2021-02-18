18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'ye geçit vermiyor

Kadıköy'de Göztepe'ye geçit yok
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.02.2021

Sarı lacivertliler, bu hafta sonu konuk edeceği Göztepe'ye karşı 21 yıldır sahasında kaybetmiyor.

Sarı lacivertliler, bu hafta sonu konuk edeceği Göztepe'ye karşı 21 yıldır sahasında kaybetmiyor. İzmir ekibine karşı Kadıköy'de son yenilgisini 16 Nisan 2000'de 3-2'lik skorla alan Fenerbahçe, daha sonra Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Cenk ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli... Cenk ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı
Fenerbahçe'den ligin formda ismine kanca! Takas artı para... Fenerbahçe'den ligin formda ismine kanca! Takas artı para...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör