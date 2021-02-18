Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'ye geçit vermiyor

Sarı lacivertliler, bu hafta sonu konuk edeceği Göztepe'ye karşı 21 yıldır sahasında kaybetmiyor.

Sarı lacivertliler, bu hafta sonu konuk edeceği Göztepe'ye karşı 21 yıldır sahasında kaybetmiyor. İzmir ekibine karşı Kadıköy'de son yenilgisini 16 Nisan 2000'de 3-2'lik skorla alan Fenerbahçe, daha sonra Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

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