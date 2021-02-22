22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kabusu "Sarı-Kırmızı"

Fenerbahçe'nin kabusu Sarı-Kırmızı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında 'yi ağırlayan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon sahasında 5. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler bu 5 yenilginin 3'ünde ise sarı-kırmızılı renkklere sahip rakiplerinden aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Zirve yarışında engelini geçemeyen Sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir husus da Kadiköy'de aldığı 5 mağlubiyetin 3'ünün sarı-kırmızılı rakiplerinden olması. Fenerbahçe Kadıköy'de 'a 3-0, ve Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.

EN KÖTÜ SERİYİ ŞİMDİDEN TEKRARLADI

Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, toplam 6 kez yenildi. Sarı-lacivertli takım tarihinde bir sezondaki en yüksek yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım 1968/69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde beşer mağlubiyet almıştı.

4 FORVET 1 BOUPENDZA KADAR GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon beklentilerin altında kalırken Süper Lig'de 25 maçın ardından santrafor olarak oynayabilen 4 futbolcu, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza kadar gol atabildi.

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sinde rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertli takımda forvet oyuncularının olumsuz performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Enner Valencia şu ana kadar toplam 18 gol buldular. Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları bu sezon 6'ncı kez bir maçta gol sevinci yaşayamadılar.

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