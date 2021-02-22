22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! "Sahada..."

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal, Bulut hakkında çarpıcı sözler söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...


Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

yorumcusu , 'nin karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi yorumladı. İşte Kapsal'ın sözleri...

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

Futbolda kazanırsa takım kazanır, kaybederse bireyler kaybeder, bireylere yüklenilir. Şampiyonluğa oynayan büyük bir takım, 25. maçını oynamış. Kötü oynarsın, oyunu erteledim ama 3 puanı aldım dersin. , 25 maçın 20'sinde oyunu erteleyip skoru aldıysa, burada zaten yanlışlık var, demek ki büyük takım oyunu değil.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

Antrenör bazen 'Topu rakibe verdik, bize yakışmıyor' demez, sahaya çıkıp, sonucu alır ama sezonu böyle getirdi. Fenerbahçe'de oyuncular saha içinde ne oynadığını bilmiyor. En büyük sıkıntı Fenerbahçe'de, 1-0 geriye düştüğünde bunu oynamayı bilmiyor.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

'u alıyorsun, Mesut oynatan bir oyuncudur, bununla ilgili hiçbir plan yok. Takım senkronize olamıyor, birlikte olamıyor, ben diye hareket ediyorlar.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

'i takımın abisi diye getiriyorsun, dışarıdan jest mimikler. Sen olarak buna ceza vermiyorsun, saha içine bu yansıyor. Bakıyorsun Caner oyuncudan yüksek, gol yenir yenmez ellerini açıyor, ihaleyi birilerine vermeye çalışıyor, en büyük hata onun halbuki. İzleyenlere bende hata yok diyor.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

takım olarak hareket etmeyince, saha içinde savaşmayan, tutkusuz, isyan etmeyen bir görüntü oluyor. Bir büyük takım baskısız oyuna başlar mı? Fenerbahçe takımı baskı yapmaz mı?

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

'yi 86'da alıyorsun, Gökhan'ı öne atıyorsun. Hep doğaçlama oyun. Sezon bşaından beri puan alıyordu, evet, skor ama bugün bakıyorsun, derinlemesine bir savunmada ne olduğunu bilmiyor.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

Oyun düzeni yok, düzensizlik hat safhada. Ne oynadığını oyuncular da bilmiyor. Saha içinde bir kurgu yok. Çözümlenmiş bir oyunla sahaya çıkarsın, parçadan bütüne geçirirsin. 'de parçadan bütüne geçen hiçbir oyun yok.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

'Geriye düşersek ne yapacağız' diye bir düşünce de yok. Ndiaye en fazla gol atan oyuncu, top rakipteyken solda oynadı. Derinlemesine bir savunma da avantajına geldi.

Erol Bulut'a çarpıcı yorum! Sahada...

Devre arası transferinde de konuştuk, İrfan Can Kahveci'yi al ama senin oyunu kurabilecğein, becerisi, üretkenliği olan bir oyuncun yok. Sen demek ki santrfor alacaksın, İrfan Can Kahveci'yi değil. Transfer ihtiyaca yapılır, doğru transfer yapılır. Rakipler ihtiyaca göre transferler yaptı ve sonuçları da ortada.

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