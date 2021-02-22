22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Göztepe maçında Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e şok tepki! "Mahvediyorsun bizi"

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e şok tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 25. haftasında oynanan - karşılaşmasında kameralara ilginç bir diyalog yansıdı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , müsabakanın hakemi 'e serzenişte bulundu. İşte detaylar...

'in 25. haftasında oynanan - mücadelesinde Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu , vakit geçiren Göztepeli futbolculara sinirlendi. Öte yandan ekranlara ilginç bir diyalog yansıdı. Mücadelenin ilk yarısı bitmek üzereyken Ozan Tufan, 'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu.

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