22 Şubat 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe - Göztepe maçında Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e şok tepki! "Mahvediyorsun bizi"
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasında kameralara ilginç bir diyalog yansıdı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek'e serzenişte bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, vakit geçiren Göztepeli futbolculara sinirlendi. Öte yandan ekranlara ilginç bir diyalog yansıdı. Mücadelenin ilk yarısı bitmek üzereyken Ozan Tufan, Hüseyin Göçek'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu.
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