Son dakika spor haberleri: Fransız basını PSG ile sözleşme yenilemeyen Di Maria için Fenerbahçe’nin devreye girdiğini iddia etti. (FB spor haberleri)

Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.



Mesut Özil Real'den arkadaşı



33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj.

PSG 63 milyon Euro ödemişti

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı. (Takvim)

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