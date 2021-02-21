21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fransızlardan büyük iddia! Fenerbahçe'den Di Maria hamlesi

Fransızlardan büyük iddia! Süper Lig devinden Di Maria hamlesi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: Fransız basını ile sözleşme yenilemeyen için ’nin devreye girdiğini iddia etti. (FB spor haberleri)

transferiyle tüm dünyada ses getiren 'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan Angel 'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

Mesut Özil Real'den arkadaşı

33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj.

PSG 63 milyon Euro ödemişti

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı. (Takvim)

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