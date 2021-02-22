Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?
Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanırken, geçtiğimiz haftalarda Başakşehir ile anılan Okan Buruk'un adı sarı-lacivertlilerle anılmaya başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de camianın morali bozuldu.
Trabzonspor derbisi öncesi yaşanan puan kaybı büyük hayal kırıklığı yaratırken, takımın sahadaki etkisiz performansı taraftarın sabrını taşırdı.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda bu sezonki 5. mağlubiyetini alan ve tarihinin bu konuda en kötü istatistiklerinden birine imza atan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut hedef tahtasına gelen isim oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 46 yaşındaki çalıştırıcıya büyük tepki gösterdi ve istifa sesleri yükselmeye başladı.
Erol Bulut'un görevi bırakması gündeme gelirken, Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'a kaybedilen Süper Kupa finalinin ardından görevinden ayrılan Okan Buruk'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.
Okan Buruk iddiası büyük yankı uyandırırken Fenerbahçeli yöneticiden söz konusu iddialara cevap geldi.
"EROL BULUT İLE YOLA DEVAM EDİLECEK"
TV100 ekranlarında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.
Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.
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