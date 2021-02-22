22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanırken, geçtiğimiz haftalarda Başakşehir ile anılan Okan Buruk'un adı sarı-lacivertlilerle anılmaya başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 26. haftasında 'ye 1-0 mağlup olan 'de camianın morali bozuldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

derbisi öncesi yaşanan puan kaybı büyük hayal kırıklığı yaratırken, takımın sahadaki etkisiz performansı taraftarın sabrını taşırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

'nda bu sezonki 5. mağlubiyetini alan ve tarihinin bu konuda en kötü istatistiklerinden birine imza atan 'de teknik direktör hedef tahtasına gelen isim oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 46 yaşındaki çalıştırıcıya büyük tepki gösterdi ve istifa sesleri yükselmeye başladı.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

'un görevi bırakması gündeme gelirken, 'de şampiyonluk yaşayan ve 'a kaybedilen finalinin ardından görevinden ayrılan 'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

iddiası büyük yankı uyandırırken Fenerbahçeli yöneticiden söz konusu iddialara cevap geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

"EROL BULUT İLE YOLA DEVAM EDİLECEK"
TV100 ekranlarında , 'ye iddiaları sordu ve ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! Takımın başına geçecek mi?

, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.

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