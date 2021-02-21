21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mame Thiam seriye devam

Mame Thiam seriye devam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en golcü oyuncu olan (6 gol) Mame Thiam bugün de en büyük koz. Son 6 maçında 4 gol+2 asist üreten Senegalli oyuncu seriyi Göztepe önünde de sürdürmek istiyor. Thiam'a hücumda Pelkas, Enner Valencia, Mesut Özil ve Ozan Tufan da destek verecek.

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en golcü oyuncu olan (6 gol) Mame Thiam bugün de en büyük koz. Son 6 maçında 4 gol+2 asist üreten Senegalli oyuncu seriyi Göztepe önünde de sürdürmek istiyor. Thiam'a hücumda Pelkas, Enner Valencia, Mesut Özil ve Ozan Tufan da destek verecek.

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