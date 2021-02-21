Mame Thiam seriye devam

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en golcü oyuncu olan (6 gol) Mame Thiam bugün de en büyük koz. Son 6 maçında 4 gol+2 asist üreten Senegalli oyuncu seriyi Göztepe önünde de sürdürmek istiyor. Thiam'a hücumda Pelkas, Enner Valencia, Mesut Özil ve Ozan Tufan da destek verecek.

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en golcü oyuncu olan (6 gol) Mame Thiam bugün de en büyük koz. Son 6 maçında 4 gol+2 asist üreten Senegalli oyuncu seriyi Göztepe önünde de sürdürmek istiyor. Thiam'a hücumda Pelkas, Enner Valencia, Mesut Özil ve Ozan Tufan da destek verecek.

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